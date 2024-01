Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

660,80 EUR -0,87% (19.01.2024, 09:58)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

659,70 EUR -0,56% (19.01.2024, 09:50)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (19.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Konter nach neuem 14-Monatstief? - ChartanalyseNachdem die Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) am Mittwoch auf ein neues 14-Monatstief gefallen war, erfolgte gestern eine Gegenreaktion, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Quartalszahlen des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont (die Aktie habe gestern 10,4% zugelegt) hätten auch den Papieren von LVMH auf die Sprünge geholfen. Nachdem die Kurse am Vortag mit 644,00 EUR auf den niedrigsten Stand seit Anfang November 2022 zurückgefallen seien, sei es für die Notierungen am gestrigen Donnerstag unter dem Strich um 2,5% nach oben gegangen. Die bisherige 2024er Bilanz weise für die Papiere derzeit allerdings immer noch ein Minus von 9,6% aus.Ausblick: Die Aktie von LVMH habe gestern zu einem Konter angesetzt, sei dabei per Tagesschluss (663,40 EUR) aber nicht über das 2022er Dezember-Tief hinausgekommen.Das Long-Szenario: Um eine größere Erholung anzustoßen, müssten die Kurse jetzt über 670,10 EUR (= das 2022er-Dezember-Tief) steigen und zur Bestätigung auch das Zwischentief vom 28. November bei 676,20 EUR überbieten. Darüber wäre anschließend ein Hochlauf an die 700er Marke möglich, bevor im Bereich von 708,27/711,06 EUR die 50- und die 100-Tage-Linie bremsend wirken dürften. Gelinge dort der Re-Break, könnte es zu einem Anstieg bis zum 2022er Dezember-Top bei 739,40 EUR kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: