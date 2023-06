Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (15.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der weltweit führende Luxusgüterkonzern habe in diesem Jahr eine starke Kursentwicklung von bereits 23% abgeliefert. Auf das Allzeithoch im April seien Gewinnmitnahmen gefolgt, im Zuge dessen die Aktie nun eine wichtige Unterstützung erfolgreich getestet habe. Nun könnte das französische Qualitätsunternehmen seine Rally fortsetzen.Es werde spannend bei der LVMH-Aktie. Sie stehe kurz vor der Rückkehr über die 50-Tage-Linie und damit vor einem Kaufsignal. Der Kurs habe die Unterseite des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrendkanals bei 805,80 Euro erfolgreich als Unterstützung getestet und suche nun wieder seinen Weg nach oben, nachdem die Aktie vom Allzeithoch bei 904,70 Euro im April um gut 10% korrigiert habe.In nur einer Handelswoche hätten die Bullen nun eine Kehrtwende eingeleitet und den Kurs bereits wieder über 5% in die Höhe geschoben. Dabei habe der MACD nun auch ein Kaufsignal ausgelöst. Als nächstes Etappenziel stehe damit die 50-Tage-Linie bei 857,90 Euro im Fokus. Etwas höher, bei 865,20 Euro, verlaufe zudem eine wichtige Horizontale. Gelinge es den Bullen, das Momentum aufrechtzuerhalten und die beiden Widerstände in den kommenden Wochen zu knacken, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: