Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (10.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe in den vergangenen rund vier Wochen etwa 7% an Wert gewonnen und dabei auch Anfang April ein neues Allzeithoch von 852,00 Euro markiert. Danach sei das Papier des französischen Luxusgüter-Giganten in den Konsolidierungsmodus gewechselt. Ein US-Analystenhaus bleibe dennoch mit großer Überzeugung auf der Käuferseite. Jefferies habe nämlich das Kursziel für die LVMH-Aktie um rund 30% von 740 auf 960 Euro erhöht und seine Kaufempfehlung bekräftigt. Nach der Vorgäbe hätte der Titel rund 16% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Flavio Cereda sei in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon ausgegangen, dass der Luxusgüterkonzern weiter wachse und dabei seine Profitabilität in der Zeit nach der Corona-Krise erhalten könne. Steigende Marktanteile und der starke Cashflow würden diese Annahmen stützen.Die LVMH-Aktie habe den Handel am Donnerstag mit einem Minus von rund 1,8% bei 829,10 Euro beendet. Käme es zu stärkerem Verkaufsdruck, wäre der GD50 (Aktuell: 810.40 Euro) die nächste Auffangmarke, danach stünde die psychologisch wichtige 800-Euro-Marke als Unterstützung bereit. Nach oben sei das jüngst (4. April) erreichte Allzeithoch im Bereich von 850 Euro die entscheidende Hürde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU