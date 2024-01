Börsenplätze LVMH-Aktie:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Am heutigen Donnerstag nach Börsenschluss publiziere LVMH seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023. Die zuletzt guten Zahlen von Richemont und Brunello Cucinelli würden Gutes erhoffen lassen. Das sähen auch die Analysten der Deutschen Bank so.Die Konsenserwartung der Analysten liege bei einem Umsatz von 85,83 Mrd. für das Gesamtjahr 2023. Im Jahr 2022 habe LVMH einen Umsatz von 79,18 Mrd. Euro erreicht. Der Nettogewinn solle bei 15,70 Mrd. Euro liegen, nach 14,08 Mrd. im Vorjahr.Für Anleger würden vor allem die Kommentare zu den Erwartungen für 2024 wichtig sein. Die Analysten der Deutschen Bank, Matt Garland und Shwetha Ramachandran, würden für das zweite Halbjahr einen deutlichen Anstieg der Wachstumsschätzungen sowohl für LVMH als auch für den gesamten Luxussektor erwarten."Die guten Ergebnisse von Richemont und Brunello Cucinelli haben die Erwartungen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Nachfrage nach Luxusgütern des gehobenen Segments erhöht", so die Analysten der Deutschen Bank.Engagierte Anleger halten weiter an der LVMH-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link