Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

767,80 EUR -2,04% (01.02.2024, 10:54)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

767,20 EUR -0,83% (01.02.2024, 10:43)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Große Erleichterung - AktienanalyseGroß war die Unsicherheit, umso größer ist nun die Erleichterung: Der Luxusgüter-Hersteller LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat 2023 ein weiteres Rekordjahr hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Der Erlös sei gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent auf 86,15 Mrd. Euro gestiegen. Bei stabilen Wechselkursen hätte das Wachstum sogar 13 Prozent betragen. Am dynamischsten habe sich die Einzelhandelssparte entwickelt, zu der unter anderen die Kosmetikmarke Sephora gehöre. Hier seien die Einnahmen nicht zuletzt dank der Normalisierung des Reiseverkehrs währungsbereinigt um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Bei Mode und Lederwaren, der mit Abstand größten Konzernsparte, habe der Umsatzzuwachs 14 Prozent betragen. Auch die Bereiche Parfüm und Kosmetik sowie Uhren und Schmuck hätten zulegen können. Abwärts sei es lediglich in der Sparte Wein und Spirituosen gegangen.Zuwächse auch bei den Ergebniskennziffern: Dank einer weitgehend unveränderten Marge sei der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn um acht Prozent auf 22,8 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich habe LVMH 15,17 Mrd. Euro und damit ebenfalls acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Große Erleichterung auch über die Aussagen zur künftigen Entwicklung: Konzernchef Bernard Arnault rechne trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in der Welt für 2024 mit weiteren Zuwächsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: