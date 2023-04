Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

856,10 EUR -0,91% (13.04.2023, 08:25)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

836,60 EUR -0,49% (12.04.2023)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (13.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französischen Luxusgüterhersteller habe den Gesamtumsatz im abgelaufenen Geschäftsquartal um 17% auf EUR 21 Mrd. steigern können, was den höchsten Q1-Wert in der Unternehmensgeschichte markiert habe. Der generelle Erlös habe somit den Analystenkonsens von EUR 19,7 Mrd. übertroffen.Die Regionen Europa und Japan würden eine starke Wachstumsdynamik aufweisen und hätten von der robusten Nachfrage lokaler Kunden und internationaler Reisender profitiert. Hier hätten die Umsätze organisch um 24% bzw. 34% wachsen können. Die USA, ein Markt, der weiterhin wachse, zeige eine stabile Leistung. Wie bei vielen anderen Konzernen habe sich im ersten Quartal bei LVMH die Aufhebung der Gesundheitsbeschränkungen in China bemerkbar gemacht. Die Umsätze aus Asien (exkl. Japan), von wo mehr als ein Drittel der Gesamtumsätze kämen, hätten um 14% zulegen können.Angetrieben worden sei diese Dynamik abermals durch die Sparte "Fashion & Lederwaren", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden. Mit einem Umsatz von EUR 10,7 Mrd. habe dieser Geschäftsbereich mehr als die Hälfte des Quartalsumsatzes des Konzerns ausgemacht. Gegenüber der Vorjahresperiode entspreche dies einem organischen Wachstum von satten 18%. Im Geschäftsbereich "selektiver Einzelhandel" hätten die größten Zugewinne verzeichnet werden können, das Umsatzwachstum im ersten Quartal betrage hier 30% (28% organisch).In einem unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld bleibe LVMH zu Beginn des Jahres sowohl wachsam als auch zuversichtlich. Die Gruppe werde ihre auf die Entwicklung ihrer Marken ausgerichtete Strategie fortsetzen, angetrieben durch eine nachhaltige Innovations- und Investitionspolitik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.