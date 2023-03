Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Die Geschäfte des Luxusriesen laufen weiterhin glänzend - AktienanalyseDie Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zählt seit Jahren zu den Top-Performern an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Daran habe sich auch 2023 wenig geändert. Gut 18 Prozent sei es seit dem Jahreswechsel nach oben gegangen. Zum Vergleich: Der EURO STOXX 50 habe im gleichen Zeitraum etwa zehn Prozent zugelegt. Die Outperformance komme nicht von ungefähr. Die Geschäfte des Luxusriesen würden ungeachtet der globalen Konjunktureintrübung weiterhin glänzend laufen. 2022 habe der Konzern netto 14,08 Mrd. Euro verdient, 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit so viel wie noch nie. Der operative Gewinn sei um 23 Prozent auf 21,06 Mrd. Euro und der Umsatz um 23 Prozent auf den Rekordwert von 79,18 Mrd. Euro gestiegen. Vor allem die Nachfrage in Europa, in den USA sowie Japan habe deutlich zugenommen, so das Unternehmen. Zugute gekommen sei LVMH dabei das wieder normalisierende Reisegeschäft. Unter den vielen Marken des Konzerns habe besonders die Marke Louis Vuitton hervorgestochen. Mit mehr als 20 Mrd. Euro - nach Unternehmensangaben das erste Mal - mache sie inzwischen ein Viertel des Konzernerlöses aus.Auch für das neue Geschäftsjahr gebe sich das der Konzern optimistisch. Der Januar habe gut begonnen, habe LVMH erklärt. Daher sei man trotz geopolitischer und volkswirtschaftlicher Unsicherheiten zuversichtlich, das Wachstum des vergangenen Jahres fortzusetzen. Als Treiber könnte sich China erweisen, wo das Geschäft mit Luxusgütern durch die rigorosen Beschränkungen und Lockdowns 2022 um zehn Prozent eingebrochen sei. Die Beratungsgesellschaft Bain & Company prognostiziere, dass die Verkäufe - jetzt, nachdem die strikte Corona-Politik in China beendet worden sei - irgendwann zwischen der ersten und der zweiten Jahreshälfte wieder auf den Stand von 2021 klettern dürften. Eine Meinung, die auch Analysten teilen würden. Viele sähen daher das Aufwärtspotenzial der LVMH-Aktie noch lange nicht ausgereizt. (Ausgabe 11/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:815,80 EUR +0,79% (23.03.2023, 12:55)