Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (23.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Trotz Krieg, Inflation und Krisenstimmung laufe das Geschäft mit Luxusgütern weiterhin prächtig. Doch halte dieser Boom auch langfristig an? Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Anleger nicht blind in Luxus-Aktien investieren. Stock-Picking sei hier angesagt. Das seien die Favoriten von Goldman Sachs:Die Nachfrage nach Luxusgütern sei zuletzt stärker gewesen als von ihr gedacht, habe Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Aufgrund des schwachen Marktumfeldes rechne sie nun aber mit einer starken Verlangsamung, was Unternehmen generell mit Preismacht mildern könnten.Anleger sollten nun dringend auf die Unternehmen zugreifen, die noch mehr Marktanteile gewinnen könnten. Zum Beispiel LVMH: Singlehurst habe das Kursziel von 730 auf 780 Euro angehoben, dies impliziere ein Potenzial von 25 Prozent. Die Einstufung habe sie auf "buy" belassen.An LVMH führe in der Luxusbranche kein Weg vorbei, zudem locke eine moderate Bewertung (2023er KGV von 21). "Der Aktionär" sieht das Kursziel bei 800,00 Euro. Für die Richemont-Aktie ist "Der Aktionär" ebenfalls optimistisch gestimmt (Kursziel: 153 Euro). Investierte Anleger bleiben dabei, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: