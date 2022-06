Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

572,40 EUR +0,60% (24.06.2022, 09:51)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

571,80 EUR +1,02% (24.06.2022, 09:38)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (24.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH-Chartanalyse der UBS:Gegen den allgemeinen Trend konnten die Aktien des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) gestern zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei 546,40 EUR gestartet, hätten sich die Kurse bis zum Handelsschluss auf 566,00 EUR (+2,6%) verbessert. Der Haltebereich rund um 544,00 EUR habe damit zum vierten Mal in diesem Jahr den Ausgangspunkt für eine Gegenreaktion gebildet. Wie weit die Erholung diesmal trage, hänge allerdings auch von der Februar-Abwärtstrendgeraden ab, die den Notierungen in den vergangenen Monaten immer wieder einen Riegel vorgeschoben habe. Aus charttechnischer Sicht könnte eine entscheidende Weichenstellung daher in Kürze bevorstehen.Die Aktie von LVHM habe seit Jahresbeginn in einem volatilen Kursverlauf in der Spitze 26,4% an Wert verloren und dabei einige markante Unterstützungen und Widerstände im Chart herausgebildet.Das Long-Szenario: Damit ein möglicher Boden Kontur annehmen könne, müssten die Notierungen im ersten Schritt über die Februar-Abwärtstrendgerade ausbrechen, die zusammen mit der 50-Tage-Linie bei 586,27 EUR bzw. 591,50 EUR eine Doppelhürde bilde. Direkt darüber warte dann die runde 600er Marke, die in Kombination mit dem September-Tief bei 605,40 EUR eine weitere hartnäckige Barriere darstelle. Für klare Long-Impulse müsste anschließend auch der Dreifach-Widerstand bestehend aus der 100-Tage-Linie bei 617,18 EUR, dem aktuellen Juni-Hoch bei 620,90 EUR und dem Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre überboten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: