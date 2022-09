Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

634,30 EUR -3,48% (16.09.2022, 09:37)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

633,00 EUR -1,31% (16.09.2022, 09:34)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (16.09.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: GD200 unterkreuzt - ChartanalyseAusgehend vom Jahrestief bei 535,00 EUR hatte sich die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) innerhalb von zwei Monaten um 32% verbessert und war dabei kurzzeitig sogar über die runde 700er Marke gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses Niveau hätten die Papiere allerdings nicht halten können, weshalb in der zweiten August-Hälfte eine Korrektur gefolgt sei, in der die Notierungen an das Volumenmaximum zurückgefallen seien. Das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020 habe dann zunächst für eine kleinere Aufwärtsreaktion gesorgt, bevor es am Dienstag - nach einem Intraday-Top bei 668,90 EUR - zu einer Tagesumkehr gekommen sei. Am gestrigen Donnerstag habe die Aktie weitere 2% verloren und sei mit einem Schlusskurs von 641,40 EUR sogar unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht.Ausblick: Im Bereich der langfristigen Durchschnittslinie sei das Chartbild bei LVHM vorerst als neutral einzustufen. Bewegungsmöglichkeiten könnten daher auf beiden Seiten entstehen.Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst den GD200 (644,12 EUR) und die 50-Tage-Linie (657,31 EUR) überkreuzen. Darüber sollte dann das aktuelle Wochenhoch vom Dienstag bei 668,90 EUR überwunden werden, bevor die Notierungen bei 674,50 EUR (September-Hoch aus dem Vorjahr) und 675,20 EUR (März-Top) auf einen Widerstand treffen würden. Komme die Aktie über diese Hürde hinaus, könnte sich Aufwärtspotenzial bis zur runden 700er Marke eröffnen. Gelinge anschließend auch der Sprung über das August-Hoch bei 708,40 EUR, dürfte das Chartbild deutlich bullishere Züge annehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: