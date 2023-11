7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Q3 2023: Beim französischen Luxusgüterhersteller erfolge eine detaillierte Aufschlüsselung der Konzernergebnisse nur halbjährlich zu Jahresmitte und - abschluss. So seien für das dritte Quartal lediglich Umsatzzahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet worden. LVMH habe einen Umsatz von EUR 19,96 Mrd. gemeldet. Mit einem organischen Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahresquartal sei dieses deutlich unter den Erwartungen von 11,5% ausgefallen.Diversifikation: LVMH decke mit seinen einzelnen Bereichen von Kleidung über Wein, Spirituosen und Kosmetika bis hin zu Uhren das gesamte Luxussegment ab und vertreibe diese weltweit.Segmente: Die umsatzschwächste Sparte Wein und Spirituosen habe einen organischen Umsatzrückgang von 14% gezeigt, wobei das Unternehmen eine geringe Nachfrage nach Champagner festgestellt habe. Die umsatzstärkste Mode- und Lederwarensparte, in der Louis Vuitton und Dior angesiedelt seien, sei organisch um 9% gewachsen. Ein ebenso starkes Wachstum von 9% habe im Parfüm und Kosmetik Segment erzielt werden können. Der Uhren und Schmuck Sektor hingegen habe nur um 3% wachsen können. Im selektiven Einzelhandelsbetrieb, das zweitstärkste Segment gemessen am Umsatz in Q3, habe um unglaubliche 26% zulegen können.Regionen: LVMH sehe sich mit einer nachlassenden Nachfrage nach Luxusgütern in den Vereinigten Staaten und Europa konfrontiert, wo steigende Preise die Käufer:innen dazu veranlasst hätten, sich von der Kaufeuphorie nach der Pandemie zurückzuziehen. In Asien habe sich das Geschäftswachstum im letzten Quartal wieder etwas verlangsamt, liege aber mit +11% immer noch deutlich im positiven Bereich. Japan habe das starke Wachstum der letzten Quartale beibehalten können und habe im letzten Quartal im Jahresvergleich um 30% zugelegt.Ausblick: Für die Zukunft zeige sich der Konzern zuversichtlich, dass er trotz des unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds sein Wachstum weiterführen werde. Die Gruppe werde ihre auf die Entwicklung ihrer Marken ausgerichtete Strategie fortsetzen, angetrieben durch eine nachhaltige Innovations- und Investitionspolitik. Des Weiteren sei eine Zwischendividende von EUR 5,5 pro Aktie, welche am 6. Dezember 2023 ausbezahlt werde, angekündigt worden.Aufgrund der Kursrückgänge sehe Frank LVMH bewertungstechnisch wieder attraktiver. Daher sehe er aktuell auf Sicht von zwölf Monaten wieder Aufwärtspotenzial.Konsequenterweise ändert Alexander Frank, Analyst der RBI, seine Empfehlung auf "Kauf" und passt das Kursziel entsprechend der neuen Erwartungen auf EUR 800 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen