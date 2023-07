Die Aktien von LVMH (MC.FR) würden derzeit fast 4,65% verlieren und die Unterstützung durch das Fibo-Retracement von 38,2% der Anfang 2023 eingeleiteten Aufwärtswelle testen. (Quelle: xStation 5')



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

811,40 EUR -2,45% (26.07.2023, 13:10)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

812,50 EUR -4,86% (10.12.2021, 12:56)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (26.07.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Ergebnisse lösen Unsicherheit in der gesamten Luxusbranche aus! AktiennewsGestern nach dem Ende der europäischen Börsensitzung gab der weltweit führende Luxusgüterhersteller Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) seine Ergebnisse für das zweite Quartal dieses Jahres bekannt, was die Aktien des Unternehmens während der heutigen Börsensitzung um 4,3% ansteigen ließ und eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf andere Unternehmen des Sektors hervorrief, so die Experten von XTB.Warum sei dies geschehen?Der Markt sei durch einen Rückgang des Umsatzwachstums des Unternehmens auf dem US-Markt aufgeschreckt worden, der die sehr guten Ergebnisse aus China überschattet habe. Beeindruckend sei hier der Kontext, in dem die Verbraucher nun auf die anhaltende Straffung der Geldpolitik in den USA, aber auch in den anderen Märkten des Unternehmens reagieren würden.Die gestern vorgelegten Daten zum Verbrauchervertrauen der Zentralbank hätten positiv überrascht. Es sei erwartet worden, dass der Bericht für Juli eine Verbesserung gegenüber den Juni-Daten aufweisen würde. Und so sei es auch gewesen - der Hauptindex des Verbrauchervertrauens sei von 109,7 auf 117,0 gestiegen! Dies sei ein signifikanter Anstieg - der Markt habe einen Sprung des Hauptindex auf 112,0 erwartet. Die Verbesserung sei hauptsächlich auf einen Anstieg des Teilindexes Erwartungen von 79,3 auf 88,3 zurückzuführen. Der Teilindex für die aktuelle Lage sei von 155,3 auf 160,0 gestiegen. (Quelle: XTB)Andererseits hätten die jüngsten Einzelhandelsumsätze aber auch nach unten überrascht. Natürlich sehe man weiterhin einen Anstieg der Umsätze, aber gleichzeitig zeige sich, dass die Konsumkraft etwas geringer sei. Die monatlichen Daten hätten bei 0,2% m/m - im Monatsvergleich (erwartet: 0,5% m/m; vorher: 0,3% m/m) und bei den Kernumsätzen bei 0,2% m/m (erwartet: 0,3% m/m; vorher: 0,1% m/m) gelegen. (Quelle: XTB)Betrachte man die regionalen Daten, so hätten die Daten aus den USA und Asien (ohne Japan) unter den durchschnittlichen Prognosen der von Bloomberg befragten Analysten gelegen. Vergleiche man jedoch die Differenz zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und dem Durchschnitt und vergleiche diese mit der Standardabweichung der Prognosen, so zeige sich, dass die tatsächliche Überraschung dieser Messwerte vernachlässigbar gewesen sei. Betrachte man den Median, falle die Differenz sogar noch geringer aus. (Quelle: Bloomberg)Eine genaue Analyse der Unternehmensleistung nach Sektoren zeige, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamt habe, was die Stimmung für das Unternehmen etwas getrübt habe. (Quelle: LVMH)Außerdem seien die Ergebnisse des profitabelsten Geschäftsbereichs von LVMH, nämlich Mode und Lederwaren, hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. (Quelle: LVMH)Der Luxussektor des Unternehmens verzeichne heute starke Rückgänge gegenüber den vom Unternehmen gemeldeten Ergebnissen. Kering (KER.FR) werde morgen seine Ergebnisse veröffentlichen. (Quelle: xStation)