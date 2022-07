Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

627,30 EUR +1,92% (27.07.2022, 13:28)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

627,30 EUR +0,34% (27.07.2022, 13:20)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH habe für das zweite Quartal einen Umsatz von EUR 18,73 Mrd. (Konsens: EUR 17,13 Mrd.) vermeldet, was gegenüber dem Vorjahr einem organischen Plus von 19% entspreche und deutlich den Konsens habe übertreffen können. Mit einem organischen Umsatzplus von 19% habe abermals die Sparte "Fashion & Lederwaren", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören, positiv hervorgestochen. Das französische Luxuskonglomerat habe auch im ersten Halbjahr (hier vermelde der Konzern keine Quartalsdaten) beim vergleichbaren operativen Gewinn positiv überrascht, welcher um 34% auf EUR 10,2 Mrd. gestiegen sei.Während die meisten Marken des Konzerns ihre Preise um 3 bis 8% erhöht hätten, habe kein damit verbundener Rückgang der Nachfrage bei den Konsumenten beobachtet werden können. Das robuste Wachstum in den USA und die Erholung in Europa hätten den Umsatzrückgang in Asien ausgeglichen, wo Lockdowns in China belasten würden.In einer ersten Kursreaktion habe sich die Aktie gestern trotz der erfreulichen Zahlen mit Abschlägen gezeigt. Heute Morgen scheine eine Gegenbewegung einzusetzen, das Papier nähere sich wieder dem Niveau von vor der Veröffentlichung der Zahlen an.Die letzte Empfehlung für die LVMH-Aktie lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity