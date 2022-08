Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

682,20 EUR -1,56% (05.08.2022, 17:37)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (07.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe Ende Juli mit fantastischen Zahlen zum zweiten Quartal einmal mehr seine Stärke demonstriert. Entsprechend positiv habe sich seitdem der Aktienkurs von LVMH - mit einem Wertzuwachs von rund 10% - entwickelt. Die Analysten würden diese erfreuliche Entwicklung mit erhöhten Kurszielen goutieren. Die kanadische Bank RBC etwa habe das Kursziel für die LVMH-Aktie nach Halbjahreszahlen von 675 auf 710 Euro erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die Citigroup habe ihre Kaufempfehlung bestätigt und dabei das Kursziel von 707 auf satte 856 Euro angehoben.LVMH sei mit seinen 75 Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffnay, Kenzo oder auch TAG Heuer globale Marktführer im Luxus-Sektor und verfüge über eine außerordentlich hohe Preissetzungsmacht. "Der Aktionär" empfehle die Aktie zum Kauf und habe erst jüngst das Kursziel auf 800 Euro erhöht, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:684,80 EUR -1,03% (05.08.2022, 22:26)