Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

706,80 EUR -1,41% (10.10.2023, 20:19)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

733,50 EUR +3,21% (10.10.2023, 17:36)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:
853292

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:
MOH

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:
MC

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:
LVMHF

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (10.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Handelsschluss habe die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns LVMH noch mit einem Plus von 3,8 Prozent dagestanden. Nur eine Stunde später und das Papier notiere ein gutes Prozent im Minus. Kein Wunder, denn dazwischen hätten die Franzosen enttäuschende Umsatzzahlen veröffentlicht.Beim französischen Luxusgüter-Konzern LVMH habe sich das Wachstum nach dem Rekordjahr 2022 in den vergangenen Monaten stärker abgeschwächt als von Experten erwartet. Aus eigener Kraft habe der Umsatz im dritten Quartal um 9 Prozent auf 19,96 Milliarden Euro zugelegt, habe das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mitgeteilt.Das Wachstum sei damit deutlich hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben, welche sich Umsätze in Höhe von 20,81 Milliarden Euro erhofft hätten.Vor allem die Nachfrage nach Mode und Lederwaren habe enttäuscht. In der mit Abstand größten Sparte Mode und Lederwaren mit Marken wie Dior und Louis Vuitton habe der Erlös im dritten Quartal um 9 Prozent zugelegt, die Schätzungen der Analysten hätten sich auf ein Wachstum von 11,2 Prozent belaufen."Der Aktionär" habe Anlegern in Ausgabe 40/2023 empfohlen, vorerst auf Abstand zum Luxus-Sektor zu gehen. Bei der Aktie von LVMH würde sich allerdings bei einem Preis von 620 Euro wieder attraktive Einstiegschancen ergeben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der LVMH-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 10.10.2023)Mit Material von dpaAFX