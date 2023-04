Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (13.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LVMH habe den Anlegern am Mittwochabend einmal mehr echte Champagner-Zahlen serviert. Nachdem man 2022 bereits mit Rekordwerten abgeschlossen habe, habe der französische Luxus-Gigant auch mit seinen Kennziffern zum ersten Quartal die Markterwartungen deutlich übertreffen können. Wenig verwunderlich würden nun die Analysten mit deutlich erhöhten Kurszielen auf den Plan treten.J.P. Morgan etwa habe das Kursziel für LVMH nach den Quartalszahlen von 815 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns habe die Konsensschätzung in beeindruckender Weise übertroffen, habe Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings seien die Kommentare auf der Telefonkonferenz nicht durchweg positiv gewesen. So scheine die Erholung in China nicht so schnell zu erfolgen, wie einige Optimisten bisher argumentiert hätten. Dies könne bedeuten, dass die Lesart nicht für alle Aktien des Sektors so positiv sei.Noch optimistischer seien indes Société Générale und Credit Suisse, die im Rahmen von bestätigten Kaufempfehlungen neue erhöhte Kursziel von 985 (925) Euro beziehungsweise 1.005 (960) Euro ausgerufen hätten. Ein Kursziel von 1.005 Euro bedeute - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - weitere 15 Prozent Aufwärtspotenzial für den Luxus-Titel.Die Aktie markiere am Donnerstag - dank der fantastischen Zahlen - ein neues Allzeithoch bei 876,70 Euro - ein Tagesplus von rund fünf Prozent. Nächstes Ziel auf dem weiteren Weg nach oben wäre nun die 900-Euro-Marke. Nach unten fungiere der GD50 bei (aktuell) 813,49 Euro als solide Unterstützung.Kurzum: Die (restliche) Position einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link