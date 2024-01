Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

661,10 EUR -2,75% (12.01.2024, 11:57)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

660,20 EUR -1,79% (12.01.2024, 11:42)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Burberry ( ISIN GB0031743007 WKN 691197 ) sorge am Freitag für lange Gesichter bei den Anlegern. Der britische Luxusgüter-Konzern senke seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024. Bereits im November hätten die Briten gewarnt, dass die Luxusnachfrage sich verlangsame und die Ergebnisse beeinträchtigen könnte, wenn der Negativ-Trend anhalte. Die Aktie verliere zeitweilig zweistellig.Das britische Luxusgüter-Unternehmen habe am letzten Handelstag der Woche mitgeteilt, dass es einen bereinigten Betriebsgewinn für das am 30. März endende Jahr in einer Spanne von 410 Millionen bis 460 Millionen Pfund erwarte, wie "Bloomberg" berichte. Zuvor sei das Unternehmen noch davon ausgegangen, dass es das untere Ende der vom Markt erwarteten erwarteten Spanne von 552 bis 668 Millionen Pfund erreiche. Zur Einordnung: Im Vorjahr hätten noch 634 Millionen Pfund in den Büchern gestanden.Ursächlich für diese Korrektur sei die schwach verlaufende Weihnachtssaison. Die Umsatzzahlen in den 13 Wochen bis Ende Dezember seien enttäuschend. Mit einem Erlös von 706 Millionen Pfund habe Burberry im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 6,6 Prozent hinnehmen müssen. Die Probleme des britischen Unternehmens hätten sich zudem auf alle Absatzgebiete und ganz besonders auf die wichtige Region Asien-Pazifik verteilt.Obwohl die gegenwärtige Marktsituation eine Herausforderung darstelle, bleibe Burberry durchaus optimistisch. "Wir sind weiterhin von unserer Strategie überzeugt, das Potenzial von Burberry auszuschöpfen. Wir sind entschlossen, unser Ziel von 4 Milliarden Pfund Umsatz zu erreichen", habe Chief Executive Jonathan Akeroyd gesagt.Die Burberry-Aktie falle am Freitag um 7,8 Prozent. Andere Luxustitel wie LVMH und KERING ( ISIN FR0000121485 WKN 851223 ) würden mit einem Minus von 1,4 Prozent und 1,6 Prozent ebenfalls belastet.Burberry schocke mit dieser Gewinnwarnung die Märkte. Der Luxussektor habe also nach wie vor zu kämpfen. Spannend dürfte es Ende Januar werden, wenn Marktführer LVMH seine Kennziffern publiziere. Während die ehemaligen AKTIONÄR-Empfehlungen Burberry und LVMH bereits vor einiger Zeit ausgestoppt wprden seien, falle nun auch KERING am Freitag unter die vom AKTIONÄR festgelegte Stopp-Marke von 365,00 Euro.Ein Neueinstieg drängt sich bei allen drei Werten mit Blick auf die aktuelle Gemengelage (fundamental und jeweiliges Chartbild) nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)