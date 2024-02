Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (09.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Hermès ( ISIN FR0000052292 WKN 886670 ) habe starke Zahlen präsentiert und wolle eine Sonderdividende ausschütten. Das treibe am Freitag auch die LVMH-Aktie an. Das Papier gewinne am frühen Nachmittag ein Prozent auf 809,40 Euro und erreiche das höchste Niveau seit August. Der Trading-Tipp des AKTIONÄR notiere bereits zweistellig im Plus.LVMH setze sich damit weiter von der bedeutenden 200-Tage-Linie ab. Würden die Bullen am Drücker bleiben, könnte es jetzt schnell bis 815 Euro und dann bis 830 Euro weitergehen.Während Gucci-Eigner Kering tags zuvor von schwächelnder Nachfrage berichtet habe, sei es Hermès gelungen weiter von der Kauflust für Luxusgüter zu profitieren. Das Unternehmen habe 2023 ein Plus beim wechselkursbereinigten Umsatz von 20 Prozent auf 13,4 Mrd. Euro verbucht. Der operative Gewinn sei 2023 um rund ein Fünftel auf fast 5,7 Mrd. Euro geklettert.Unterm Strich hätten die Pariser 4,3 Mrd. Euro verdient und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Aktionäre sollten an der starken Geschäftsentwicklung mit einer Sonderdividende von zehn Euro teilhaben lassen.Zuletzt habe bereits LVMH starke Zahlen für 2023 gemeldet, worauf die Aktie mit einem Kurssprung reagiert habe.Anleger, die auf das große LVMH-Comeback an der Börse bis zum Rekordhoch setzen wollen, liegen mit diesem AKTIONÄR-Trading bereits 24 Prozent vorne, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Anleger sollten den Stopp auf Einstandsniveau nachziehen! (Analyse vom 09.02.2024)