ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe am Montag alle Rekorde gebrochen. Der Kurs sei erstmals über 900 Euro geklettert, der Börsenwert habe damit die 500-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten. Anleger hätten dies für Gewinnmitnahmen genutzt, doch der Aufwärtstrend bleibe intakt. Beginne nun eine neue Rally? Die Vorzeichen dafür stünden gut.LVMH lege die Messlatte für die Konkurrenz immer höher. Am morgigen Freitag eröffne die übernommene Luxusmarke Tiffany & Co New York ihren berühmten Flagshipstore in New York nach einer mehrjährigen Umbauphase. Mindestens 250 Millionen Dollar solle sich LVMH die Renovierung laut Bloomberg kosten haben lassen - so viel habe der Konzern noch nie in einen einzelnen Store investiert. "Es ist mehr als ein Geschäft, ein Wahrzeichen - es ist eine Kunstgalerie, ein Ausstellungsraum, mehrere Restaurants, ein Privatclub, all das haben wir unter einem Dach vereint", habe Alexandre Arnauldt, der Sohn des CEOs, geschwärmt.LVMH sei unangefochtener Marktführer in der Luxusbranche und habe zuletzt mit Top-Zahlen glänzen können. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 17 Prozent auf gut 21 Milliarden Euro geklettert und habe damit die Analystenprognosen um mehr als eine Milliarde Euro übertroffen. Bereits 2022 sei ein Rekordjahr gewesen.An LVMH führe in der Luxusbranche kein Weg vorbei. "Der Aktionär" bleibe bullish und habe das Kursziel zuletzt auf 1.000 Euro angehoben. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sollte sich die Rally der vergangenen Monate nun fortsetzen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: