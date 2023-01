Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

730,90 EUR +0,15% (06.01.2023, 09:55)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

731,30 EUR +0,40% (06.01.2023, 09:47)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (06.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Auf dem Weg zum Allzeithoch? - ChartanalyseDie Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat ein volatiles Jahr 2022 erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die zwischenzeitlichen Verluste von 25,8% hätten mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte aber schlussendlich auf 6,5% eingedämmt werden können. Fast hätte es sogar für ein positives Endergebnis gereicht, doch im Dezember seien die Kurse nochmal ein Stück zurückgekommen. Dieser Rücksetzer sei in den ersten drei Sitzungen (+8,5%) des neuen Jahres allerdings rasch wieder aufgeholt worden. Am Mittwoch hätten in der Spitze (738,00 EUR) sogar nur 1,40 EUR bis zum Dezember-Top gefehlt, das am 13. Dezember bei 739,40 EUR markiert worden sei.Ausblick: Mit Notierungen im Bereich von 738,00 EUR habe sich die Aktie von LVMH zur Wochenmitte an eine hartnäckige charttechnische Barriere herangeschoben - schließlich seien auf diesem Niveau sowohl im November 2021 als auch im Februar, November und Dezember des vergangenen Jahres markante Tops ausgebildet worden.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen der Sprung über diese Widerstandszone - die sich vom November-Hoch (737,30 EUR) bis 741,60 EUR erstrecke -, hätten die Papiere Platz für einen Anstieg bis zum Allzeithoch. Dieses sei vor einem Jahr am 5. Januar bei 758,50 EUR aufgestellt worden und dürfte zunächst bremsend wirken. Wie bei neuen Rekorden üblich, wäre der Weg darüber anschließend frei, wobei die runde 800er Marke zumindest symbolisch als Hürde fungieren könnte.Komme es zu einem vollständigen Gap-Close, könnte auch die 700er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Knapp darunter verlaufe derzeit die kurzfristige 50-Tage-Linie, die bei 692,97 EUR stützend wirken dürfte. Deutlich eintrüben würde sich das Chartbild unterhalb des Dezember-Tiefs bei 670,10 EUR, wobei sich die mittelfristige 100-Tage-Linie bei 667,06 EUR als eine Art Trigger- bzw. Bestätigungsmarke anbiete. Hier gelte es, auf den Schlusskurs zu achten. (Analyse vom 06.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: