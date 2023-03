7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (30.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französischen Luxusgüterhersteller habe den Gesamtumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 17% auf EUR 79,2 Mrd. steigern können, was den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte markiert habe. Auch beim Gewinn habe man mit einem Wachstum von 17% auf 14,1 Mrd. einen neuen Rekordwert verbuchen können. Während man bei den Erlösen relativ genau die Schätzungen der Analysten getroffen habe, sei das Ergebnis unter dem Strich seinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Wie bei vielen anderen Konzernen habe sich im vierten Quartal bei LVMH die speziell angespannte Coronasituation in China bemerkbar gemacht. So sei das Wachstum in allen Sparten im Vergleich zu den ersten neun Monaten im Dezemberquartal deutlich abgeflacht. Aufgrund der Lockerungen zum Jahreswechsel sei laut eigenen Angaben jedoch bereits jetzt eine Besserung spürbar. Auch für das Gesamtjahr 2023 zeige man sich positiv und erwarte das Wachstum aus 2022 fortsetzen zu können.Gerade im letzten turbulenten Jahr habe der Konzern eine gewisse Robustheit vorgewiesen. Zwar seien viele Produkte von LVMH (Kleidung, Schmuck, Accessoires) grundsätzlich einer gewissen Zyklizität ausgesetzt, jedoch schwäche die vorrangige Platzierung im Luxussegment Einflussfaktoren wie die momentane Teuerung im Vergleich zu anderen Preisklassen deutlich ab. Der Großteil des Angebots richte sich an eine einkommensstärkere Kundengruppe, was dem Konzern auch eine gewisse Flexibilität bei der Preisbildung - und folglich bei der Kostenweitergabe - biete.Auch im Vergleich zur Peergroup liege die operative Marge der letzten zwölf Monate mit 26,6% über dem Durchschnitt von 24,4%. Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Wachstumsraten. Bei Umsatz und Gewinn habe von 2020 bis 2022 im Schnitt jährlich um 13,8% bzw. 25,4% (!) zugelegt (Peergroup: 9,0% bzw. 13,6% pro Jahr).LVMH decke mit seinen einzelnen Bereichen von Kleidung über Wein, Spirituosen und Kosmetika bis hin zu Uhren das gesamte Luxussegment ab und vertreibe diese weltweit.In den letzten Monaten hätten sich vor allem die Konsensschätzungen zum Gewinn deutlich verbessert, was sich grundsätzlich positiv auf diverse Bewertungskennzahlen auswirken würde. Gleichzeitig sei jedoch auch der Aktienkurs überproportional angestiegen. Im Umkehrschluss habe sich die Aktie somit relativ gesehen verteuert und biete nach Meinung der Analysten der RBI nur mehr begrenztes Aufwärtspotenzial.Dies habe sich im Laufe der letzten Monate jedoch auch im Aktienkurs widergespiegelt, weshalb die Analysten der RBI aktuell auf Sicht von zwölf Monaten nur mehr begrenztes Aufwärtspotenzial sähen.Konsequenterweise ändern wir unsere Empfehlung auf "Halten" und passen das Kursziel entsprechend der neuen Erwartungen auf EUR 875 an, so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur LVMH-Aktie. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen