ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Das Papier des französischen Konzerns habe am Dienstag nach Börsenschluss ihre Kursverluste etwas ausgebaut, obwohl besser als erwartete Zahlen für das erste Halbjahr abgeliefert worden seien. Trotz der verbesserten Profitabilität, die insbesondere dank hohen Preisen bei den Luxusklamotten erzielt worden sei, würden die Anleger aufgrund des sich leicht abschwächenden Wachstums vorsichtig bleiben. Die LVMH-Aktie gebe im nachbörslichen Handel nach. Anleger sollten dem unangefochtenen Luxus-Marktführer aber treubleiben, denn die Preissetzungsmacht suche noch immer ihresgleichen und es gelinge weiterhin, mit starkem Wachstum Marktanteile zu gewinnen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:615,50 EUR -3,59% (26.07.2022, 22:26)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:625,21 EUR -1,91% (26.07.2022, 17:37)