Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (21.09.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie des Luxus-Riesen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Binnen drei Monaten sei es um gut 12 Prozent nach unten gegangen. Das Plus seit Januar sei damit knapp 7 Prozent zusammengeschmolzen. Große Sorgen bereite Anlegern die Wirtschaftsentwicklung in China, einem der wichtigsten Märkte für Luxusmarken weltweit. Aber auch um die Konsumlaune in den USA und Europa sei es derzeit nicht gerade zum Besten bestellt.Einige Analysten würden ebenfalls vorsichtiger. Carole Madjo von der britischen Investmentbank Barclays etwa habe die LVMH-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herabgestuft und das Kursziel von 932 auf 835 Euro gesenkt, da sie wegen der schwachen chinesischen Konjunktur ein enttäuschendes Umsatzwachstum erwarte. Zudem seien die Margen in Gefahr, so die Expertin.Mit dieser Meinung stehe Madjo nicht alleine da. Auch Richard Chamberlain von der kanadischen Bank glaube, dass sich bei dem Luxusgüterkonzern das Wachstum aus eigener Kraft weiter abgeschwächt haben dürfte. Das gelte insbesondere für das Geschäft mit Mode- und Lederprodukten. Die Entwicklungen deuteten darauf hin, dass sich der französische Konzern in der verlangsamten Phase eines mehrjährigen Luxuszyklus befinde. Er habe daher das Kursziel von LVMH von 940 auf 890 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "overweight" belassen.Wer von den Experten am Ende Recht behalten wird, wird sich in ein paar Wochen zeigen, wenn LVMH seine Quartalszahlen veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: