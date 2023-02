Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.02.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Allzeithoch in Reichweite - ChartanalyseNach einer Reihe neuer Rekordstände tendierte die Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) überwiegend seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH habe im Jahr 2023 bereits neun Allzeithochs erreicht und bislang 21,1% an Wert gewonnen. Zuletzt seien die Papiere am 3. Februar auf eine neue Bestmarke gestiegen, anschließend jedoch in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Innerhalb dieser Konsolidierung hätten die Kurse am vergangenen Freitag die runde 800er Marke erfolgreich auf den Prüfstand gestellt und sich von dieser Haltelinie wieder nach oben abgedrückt. In der Spitze hätten dabei am Mittwoch nur 0,50 EUR bis zum aktuellen Rekordhoch gefehlt.Ausblick: Mit einem Endstand von 823,30 EUR (+0,1%) hätten die Papiere von LVMH die aktuelle Wochenperformance auf 3,2% ausgebaut.Das Long-Szenario: Um die Seitwärtsphase bullish aufzulösen, müssten die Kurse jetzt per Tagesschluss über das Allzeithoch vom Monatsanfang bei 830,50 EUR steigen. Darüber hätten die Papiere Platz für einen Hochlauf bis zur 850er Marke, wobei die Notierungen auf diesem Niveau ein 2023er-Plus von 25% vorzuweisen hätten. Könne auch diese Hürde überwunden werden, dürfte die runde 900er Schwelle bremsend wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: