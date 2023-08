Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.08.2023/ac/a/a)



Der französische Luxusgüter-Konzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei um mehr als 13 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro gestiegen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzplus des Anbieters von Marken wie Louis Vuitton, Rimowa-Koffern und Hennessy Cognac 17 Prozent betragen, womit sich die Entwicklung aus dem ersten Quartal fortgesetzt habe. Analysten hätten mit schwächerem Wachstum gerechnet. Vor allem die Geschäfte mit Leder und Schmuck seien gut gelaufen, Wein und Spirituosen seien hingegen weniger gefragt gewesen.Obwohl das Management auf die zweite Jahreshälfte mit Zuversicht und Optimismus blicke, sei die Aktie eingeknickt. Scheinbar überwögen an der Börse die Sorgen vor einem Konjunktureinbruch. Vor allem die China-Schwäche belaste. (Ausgabe 30/2023)