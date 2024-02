Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (23.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen Ende Januar hätten bei LVMH einen wahren Kaufrausch ausgelöst und den Trading-Tipp des "Aktionär" befeuert. Obwohl in der vergangenen Woche das erste Kursziel erreicht worden sei, kenne die Aktie kein Halten und gebe weiter Gas. Hier nun die nächsten Ziele.Nachdem die LVMH-Aktie in der vergangenen Woche das Hoch vom 30. August bei 815 Euro habe überwinden können, mache sie sich nun auf den Weg, die psychologisch wichtige Marke von 850 Euro zu durchbrechen. Danach stehe nur noch das Hoch vom Juli 2023 bei 892,70 Euro im Weg, bevor der Kurs das Rekordhoch bei 904,60 Euro in Angriff nehmen könne.Die LVMH-Aktie nähere sich damit dem durchschnittlichen Kursziel bei 850 Euro. Goldman Sachs sehe aber noch mehr Luft nach oben und beziffere den fairen Wert auf 1.000 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: