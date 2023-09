Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

724,90 EUR +2,31% (29.09.2023, 09:05)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

724,30 EUR +2,59% (29.09.2023, 09:01)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (29.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: 700er Marke auf dem Prüfstand - ChartanalyseDie LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist gestern nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht und hat 1% auf 706,00 EUR zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH sei gestern nach einer schwachen Eröffnung zunächst unter die runde 700er Marke auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen. Nach dem Tagestief bei 693,30 EUR - womit die untere Begrenzung des Juli-Abwärtstrendkanals auf den Prüfstand gestellt worden sei -seien die Kurse jedoch nach oben gedreht und in eine Gegenbewegung übergegangen. Dabei hätten sich die Papiere zurück über die 700er Schwelle geschoben und sich bis zum Handelsschluss um 1% auf 706,00 EUR verbessert.Ausblick: In Bezug auf das Juli-Hoch bei 892,70 EUR habe die LVMH-Aktie mit dem gestrigen Tagestief bei 693,30 EUR nun eine Korrektur von rund 22% durchlaufen.Das Long-Szenario: Um die Abwärtsdynamik zu unterbrechen, sollten die Notierungen jetzt an die gestrige Tagesumkehr anknüpfen und über das August-Hoch aus dem Vorjahr bei 708,40 EUR steigen. Darüber müsste anschließend die Abwärtslücke vom Dienstag bei 713,30 EUR geschlossen werden, bevor sich - über das Korrekturtief vom 14. September bei 720,40 EUR hinweg - Platz bis zum 2022er Februar-Top bei 738,50 EUR eröffnen könnte. Gelinge dort der Break, würde die obere Trendkanalbegrenzung mit dem Vorjahreshoch bei 758,50 EUR in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: