Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

7,20 EUR -1,10% (31.10.2023, 17:22)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

7,20 EUR 0,00% (31.10.2023, 17:12)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



NASDAQ OTC-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (31.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Das Papier des Laser-Spezialisten habe seine mehrmonatige Talfahrt nach den Zahlen zunächst gestoppt. Der Bericht für das abgelaufene Quartal zeige zumindest eine Stabilisierung des operativen Geschäftes von LPKF Laser. Mutige Anleger könnten jetzt einen Fuß in die Tür stellen, aber die weitere Entwicklung beim Garbsener Unternehmen genau beobachten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON und Zertifikate auf TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: