Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (02.08.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF).Die FY 23-Guidance sei im Grundsatz bestätigt, nachdem - mit saisonaler Belebung - auch Q2/23 im Rahmen der Planung verlaufen sei und Q3/23 solle leicht besser werden, würden die EQUI.TS-Analysten in ihrer heute vorgelegten Studie zum Niedersächsischen Spezialmaschinenbauer zusammenfassen.Ohne spürbare Lieferkettenhemmnisse solle schließlich in Q4/23 kräftiges Wachstum realisiert (große Solar-Order-Auslieferung) und mit einem Schlussspurt (EUR 55 Mio. des Orderbestands sollten in FY 23 ausgeliefert werden) die ("besonders konservativ") 23er Guidance erfüllt werden. Die Umsatzlegung in 6M/23 (-14% YoY) sei nicht mehr so niedrig gewesen, wie in Q1/23 (-21,6% YoY). Das EBIT sei mix- und scale-bedingt und saisonal üblich negativ gewesen (EUR -7,0 Mio. (6M/22: EUR 1,7 Mio.); der Free Cash-Flow (noch) negativ: EUR -8,5 Mio. (6M/22: EUR -14,8 Mio.).Der Markt warte auf die Wachstumsbeschleunigung. Aktuell überwiege also die Skepsis, wie die Aktienkursreaktion und die Bewertung andeuten würden, würden die Aktienexperten aus Frankfurt/M schreiben. Erneut steige die Peer-Bewertung und das Chance-/Risiko-Verhältnis auch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: