Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (28.03.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Die FY 22-Guidance sei durch einen beeindruckenden Schlussspurt in Q4/22 erreicht worden (Q4/22-Umsatz: EUR 36,9 Mio. EBIT: EUR 4,25 Mio.). In ihrer heute vorgelegten Studie zum Niedersächsischen Spezialmaschinenbauer hätten die Analysten festgestellt, dass die Nachfragetrends im Berichtszeitraum - mit Ausnahme des SBU Electronics - positiv gewesen seien; und der Produktionsvorrat (12M/22 Orderbestand: EUR 63,2 Mio.; +1% YoY) weiterhin recht hoch sei, denn der Q4/22 Ordereingang mit EUR 51,2 Mio. sei sehr dynamisch gewesen und sei deutlich über dem üblichen Quartals-Niveau gewesen.Die größte Wachstumsbremse und Prognoseunsicherheit komme - was die Zukunft betreffe - weiterhin von der Lieferkette, die aktuell (im Wesentlichen) im Griff sei. Der Vorstand erwarte dort eine spürbare Entlastung erst im Laufe des H1/23 und plane deshalb für FY23 sehr vorsichtig.Die 23er Guidance sei also erneut "besonders konservativ" abgefasst. Zumal die Kundennachfrage aktuell noch eher zögerlich sei (Jahresumsatz-Korridor: <+13% YoY auf EUR 125 - EUR 140 Mio.; EBIT-Marge: +3,0% bis +7,0% =EUR 3,75 - EUR 9,8 Mio.).Das Chance-/Risiko-Verhältnis scheine sich graduell zu verändern, so die Aktienexperten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihr Anlageurteil "halten" für die LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link