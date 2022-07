WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (29.07.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.In ihrer jüngsten Studie zum Niedersächsischen Spezialmaschinenbauer hätten die Analysten festgestellt, dass das H1/22 von Abarbeitungen aus Q4/21 und dem laufenden und hohen Ordereingang profitiert habe. Grundsätzlich seien die Nachfragetrends positiv und der Produktionsvorrat in Garbsen sehr hoch. Die statistische Bestelllücke in Q3/22 mache zur Planerfüllung gleichwohl sehr dynamische Anschluss-Umsätze in Q4 nötig, analysieren die Fachanalysten. Zudem solle im FY22 "LIDE" erste, moderate Beiträge liefern. Aber auch hier würden die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten die Visibilität reduzieren.Die 22er Guidance sei ursprünglich "besonders konservativ" abgefasst worden, was durch die anhaltende Lieferketten-Problematik und aufkommende Konjunkturverschlechterung zunehmend aufgebraucht erscheine, so die Analyse aus Frankfurt/M. Konsequenz: am 27.07.22 sei die 24er Guidance widerrufen worden.Die Herausforderungen dürften kurzfristig also nicht kleiner werden, so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, die ihr Anlageurteil "halten" bestätigen. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,575 EUR +3,68% (29.07.2022, 14:13)XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,605 EUR +3,06% (29.07.2022, 13:58)ISIN LPKF Laser-Aktie:DE0006450000