Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

9,50 EUR -5,57% (17.01.2024, 15:17)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

9,53 EUR -5,17% (17.01.2024, 14:49)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



NASDAQ OTC-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (17.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Analysten der Montega AG, nehmen die Coverage der Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) auf.LPKF sei ein Technologieführer für den Einsatz von hochpräzisen Laseranwendungen in Industrie und Entwicklung. Seit der Gründung im Jahr 1976 habe das Unternehmen ausgehend von der Leiterplatten-Kopierfräse (LPKF) stets neue Anwendungsfelder und Märkte erschlossen und sich dabei als Marktführer für Lösungen in einer Vielzahl von Anwendungen etabliert.Dabei adressiere der Konzern mit seinen Anlagen hochattraktive Wachstumsmärkte wie die Elektronikfertigungs- und Halbleiterindustrie, die Solarbranche und Biotechnologie sowie die Elektromobilität und Medizintechnik, die allesamt durch Megatrends wie Digitalisierung und Miniaturisierung langfristig signifikante Zuwachsraten verzeichnen würden. Das Wachstum des globalen Lasertechnologie-Marktes werde mit jährlich 8,9% p.a. bis 2030 taxiert. Die starke Wettbewerbsposition in den erwähnten Branchen dürfte LPKF dank einer sehr guten Wettbewerbsqualität, die sich in einer hohen Innovationskraft und Qualitätsführerschaft sowie langjährigen Kundenbeziehungen und daraus folgend in hohen Markteintrittsbarrieren manifestiere, zu überproportionalem Wachstum verhelfen.So habe LPKF bereits in der Vergangenheit durchschnittlich deutlich höhere Umsatz-Steigerungsraten von 12,6% p.a. (2015-2019) verzeichnet, bevor die Top Line während der Corona-Jahre 2020 und 2021 auf ein niedrigeres Niveau zurückgefallen sei. Nach der spürbaren Erholung im Jahr 2022 würden die Analysten auch mittelfristig eine Rückkehr auf den Wachstumspfad und Erlöse in Höhe von 163,4 Mio. Euro 2025 (CAGR 2022-2025e: 9,7%) erwarten, angetrieben durch die Weiterentwicklung des Kernportfolios und der Etablierung von neuen Anlagenlösungen, allen voran den im Rollout befindlichen LIDE- und ARRALYZE-Technologien.Durch die hohen erzielbaren Rohertragsmargen von teilweise über 70%, die ebenso Ausdruck der enormen Wettbewerbsqualität LPKFs seien, würden die Analysten im Zuge des dynamischen Top Line-Anstiegs eine Expansion der EBIT-Marge um 8,6 PP ggü. 2022 auf ein attraktives Niveau von 14,1% 2026 erwarten. Auch danach sollte der Konzern zweistellige EBIT-Renditen realisieren können, die in der Vergangenheit mit dem Hochpunkt in 2019 (13,7%) bereits eindrucksvoll erreicht worden seien.LPKF dürfte langfristig von der starken Wettbewerbsposition in attraktiven Wachstumsmärkten profitieren und bereits in 2024 wieder auf die Erfolgswellenlänge zurückfinden. Meldungen hinsichtlich der positiven Geschäftsdynamik oder weitere Aufträge bei LIDE bzw. ARRALYZE dürften die Visibilität auf den Wachstumspfad erhöhen.Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Analysten der Montega AG, raten nach dem jüngsten Kursanstieg zum Halten der LPKF Laser-Aktie und nehmen die Coverage mit einem Kursziel von 11,00 Euro auf. (Analyse vom 17.01.2024)