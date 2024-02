Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (19.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, sehen weiterhin 11 EUR als Kursziel für die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF).Christian Witt (CFO) habe während der Hamburger Investorentage im Rahmen der Gruppenpräsentation die Equity Story des Konzerns erläutert. Aufgrund der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG hohen Kapitalmarkterwartungen dürfte die Vorlage von Finanzkennzahlen indes ein negativer Newsflow sein, sodass die Aktienanalysten weiterhin abwartend positioniert bleiben würden.Während der Präsentation habe C. Witt die eigene Kompetenz in der Anwendung von Lasern in den Fokus gestellt, die in Verbindung mit der hohen Ingenieurskompetenz zur Entwicklung von innovativen, laserbasierten Fertigungsmethoden eingesetzt werde. Durch die Kombination könnten Lösungen mit hohem Kundenmehrwert angeboten werden, die sich in hohen Bruttomargen von teilweise deutlich über 70% für LPKF manifestieren würden. In den letzten Jahren habe das Management den Fokus hierauf stetig verstärkt und optimiere dahingehend fortlaufend das eigene Technologie-Portfolio, sodass eine weitere Konzentration auf die Anwendungen mit dem höchsten Kundenwert nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG angestrebt werde.Mit seinem Kernportfolio adressiere LPKF strukturell wachsende Märkte wie die Elektronikfertigungs- und Halbleiterindustrie, die Solarbranche und Biotechnologie sowie die Elektromobilität und Medizintechnik. Die eigenentwickelte LIDE-Technologie werde mittelfristig das Exposure zur Halbleiterindustrie steigern. Diese ermögliche die Fertigung von Glassubstraten, die in der Halbleiterfertigung leistungsfähigere Schaltkreise ermöglichen würden. Intel beabsichtige, diese in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Masse zu fertigen. Auch für Anwendungen im Advanced Packaging-Bereich seien die Maschinen einsetzbar, welcher von 2022 bis 2028 ein Wachstum von ca. 28,0% p.a. aufweisen dürfte. Mit LIDE sei das Unternehmen nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG hervorragend positioniert, um hiervon profitieren zu können. So habe C. Witt nochmals bekräftigt, dass man mit allen relevanten Playern in diesem Bereich Gespräche führe und ein großes Interesse auf Kundenseite bestünde.Die Produktlinie ARRALYZE basiere auf der LIDE-Technologie und ermögliche Anwendern in Forschung und Entwicklung die Analyse von großen Zellpopulationen in Echtzeit. Kurz vor Beginn der Konferenz habe das Unternehmen erfreulicherweise kommuniziert, dass nach Abschluss der Beta-Phase mit Pilot-Kunden der CellShepherd® nun die Marktreife erreicht habe und Bestellungen aufgegeben werden könnten. Für 2024 avisiere der Vorstand einen niedrigen einstelligen Mio. EUR-Umsatzbeitrag (MONe: 2,0 Mio. EUR).Die Präsentation des Vorstands auf dem Hamburger Investorentagen habe die Einschätzung der Aktienanalysten der Montega AG des strukturellen Wachstumscases bestätigt.Kurzfristig dürfte der negative Newsflow unseres Erachtens überwiegen, sodass wir aktuell noch zum Halten raten mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 EUR, so Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, zur LPKF Laser-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)