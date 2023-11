Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (10.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäftsentwicklung bei LPKF Laser habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Die Investoren würden sich nach der langen Durststrecke zufrieden zeigen. Die Aktie habe sich von ihren Tiefstständen lösen können. Analysten sähen weiter deutliches Kurspotenzial. Die Chance für ein Comeback der Aktie sei durchaus gegeben.Um das selbst gesteckte Umsatzziel für das laufende Gesamtjahr am unteren Ende der Bandbreite von 125 bis 135 Millionen Euro zu erreichen, müssten im laufenden Schlussquartal rund 44 Millionen Euro erlöst werden. Zum Vergleich: Nach einem Umsatz von 20,2 Millionen Euro im ersten Quartal und 27,7 Millionen Euro im zweiten Quartal seien im dritten Quartal bereits 33 Millionen Euro umgesetzt worden.Der Auftragsbestand habe nach neun Monaten 76,2 Millionen Euro betragen (Vorjahr: 48,8 Millionen Euro). Finanzvorstand Christian Witt bestätige im Gespräch mit dem "Aktionär", dass allein davon rund 40 Millionen Euro im vierten Quartal zur Auslieferung stünden.Bei der erwarteten sequenziellen Wachstumsdynamik sollte LPKF mit einer Bruttomarge von 70 Prozent in den kommenden Quartalen von erheblichen Skaleneffekten profitieren. Analysten von Hauck & Aufhäuser hätten ihre Kaufempfehlung auch vor diesem Hintergrund bestätigt, das Kursziel aber von 20,50 auf 15,50 Euro gesenkt. Warburg Research sehe die Papiere weiter bei 15,00 Euro fair bewertet.Die Aktie habe nach den Q3-Zahlen ihre Talfahrt beenden und sich in einer ersten Reaktion von den Tiefstständen lösen können. Zeige sich, dass die operative Talsohle nachhaltig durchschritten worden sei, seien zweistellige Notierungen wieder möglich. Mögliche Verschiebungen dürften dagegen für einen erneuten Vertrauensverlust sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 10.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link