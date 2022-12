Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

11,11 EUR +7,34% (02.12.2022, 10:37)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

11,04 EUR +6,15% (02.12.2022, 10:21)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG:



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (02.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Im Jahr 2020 habe LPKF Laser noch zu den Highflyern unter den heimischen Nebenwerten gehört. Danach sei ein jäher Absturz gefolgt. Doch die Chance für ein Comeback sei da: Zeige sich, dass der Laserspezialist die operative Talsohle nachhaltig durchschritten habe, dürfte das Interesse der Investoren wieder steigen.Trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen dürfte das Unternehmen die eigenen Planvorgaben für das laufende Geschäftsjahr erfüllen. Bei Umsätzen zwischen 117 und 127 Mio. Euro (Vorjahr: 93,6 Mio. Euro) solle eine EBIT-Marge zwischen zwei und sieben Prozent (Vorjahr: 0,1 Prozent) erzielt werden.Vom Auftragsbestand zum 30. September von 48,8 Mio. Euro sollten dem Vernehmen nach noch rund 30 Mio. Euro in laufenden Schlussquartal ausgeliefert werden. Zusammen mit den nach neun Monaten erzielten 86 Mio. Euro wäre die untere Begrenzung der Prognose damit schon fast erreicht.Liefere LPKF Laser die erwarteten Zahlen, dürfte die Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause im Bereich der 10-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie ihre noch junge Aufwärtsbewegung fortsetzen. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link