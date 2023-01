Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG:



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (06.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.LPKF Laser starte mit guten Nachrichten in das neue Jahr. Der Laserspezialist habe heute einen Vertrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich über die exklusive Entwicklung und Lieferung von Produktionsanlagen für den Einsatz im Advanced Packaging mit einem führenden Halbleiterunternehmen geschlossen. Die LPKF Laser-Aktie erwache aus ihrer Lethargie.LPKF Laser könne dabei eigenen Angaben zufolge auf mehrere Kernkompetenzen seiner LIDE-Technologie zurückgreifen, die auch in anderen Anwendungen in der Halbleiterindustrie eingesetzt werde. Der Erhalt dieses Auftrags unterstreiche die Position als Systemlieferant für die Herstellung von modernen Halbleiter-Packaging-Lösungen. Bei aller Euphorie: Es sei noch kein reiner LIDE-Auftrag, da nur LIDE-Komponenten eingesetzt würden. Zudem werde eine mögliche Serienproduktion erst ab 2026 angepeilt.Projektverzögerungen bei Kunden in China sowie anhaltenden Engpässen in der globalen Logistik hätten die Gesellschaft in der Vergangenheit noch ausgebremst. Daher sollte man den Deal auch als Schritt in die richtige Richtung werten.Man sehe schon jetzt: Mit positiven Nachrichten und der Aussicht auf eine sequenzielle operative Verbesserung helle sich das Sentiment für die Aktie umgehend auf. Das gelte natürlich auch für die andere Richtung. Zeichne sich im Jahresverlauf aber ab, dass LPKF auf den Wachstumspfad zurückkehre, könnte die Aktie wieder deutlich höhere Kursregionen ansteuern. Mit dem Sprung über den charttechnischen Widerstand bei 11,80 Euro würde das passende mittelfristige Kaufsignal mit Ziel 16 Euro generiert. Im Real-Depot wird daher weiter auf weiter steigende Kurse spekuliert, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link