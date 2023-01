Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (16.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Projektverzögerungen und anhaltende Engpässe in der globalen Logistik hätten LPKF Laser in der Vergangenheit ausgebremst. Doch der viel zitierte Newsflow sehe zum Start in das neue Jahr deutlich besser aus. Die Investoren würden wieder zugreifen und die Analysten sähen weiter viel Luft nach oben.Der Laserspezialist habe direkt zum Jahresstart mit einem führenden Halbleiterunternehmen einen Vertrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich geschlossen. Im Anschluss sei die Aktie aus ihrer Lethargie erwacht. Mittlerweile stehe für das noch junge Jahr 2023 ein Plus von rund 30 Prozent zu Buche. Auch die Nebenwerte-Strategen von Universal Investment hätten ihren Anteil auf über fünf Prozent ausgebaut.Aus Sicht des "Aktionär" dürfte der Newsflow weiter positiv bleiben. Denn trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen sollte LPKF die eigenen Planvorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr erfüllt haben. Bei Umsätzen zwischen 117 und 127 Millionen Euro (Vorjahr: 93,6 Millionen Euro) solle eine EBIT-Marge zwischen 2 und 7 Prozent (Vorjahr: 0,1 Prozent) erzielt werden.Analysten würden bei Umsätzen in Höhe von 124 Millionen Euro ein EBIT von rund 7 Millionen Euro erwarten. Daraus würde eine Marge von 5,6 Prozent resultieren. Unter dem Strich könnten nach der schwarzen Null aus dem Vorjahr beim Gewinn je Aktie wieder 0,20 Euro zu Buche stehen. Bestätige sich die operative Trendwende, wäre im kommenden Jahr bei Umsätzen von bis zu 150 Millionen Euro im Idealfall - vom dem LPKF zuletzt oft ein Stück weit entfernt gewesen sei - bereits eine Verdopplung beim Ergebnis möglich.Anleger, die auf eine Trendfortsetzung spekulieren wollen, sollten dabei aber auch zwischenzeitliche Rücksetzer mit einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 16.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".