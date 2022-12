Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

5,785 EUR -4,14% (14.12.2022, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

5,70 EUR -4,44% (14.12.2022, 10:36)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (14.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der Nürnberger Konzern stecke nach wie vor in finanziellen Schwierigkeiten. Im Mai habe LEONI bekanntgegeben, eine seiner Kabelsparten an die thailändische Stark-Gruppe zu verkaufen. Nun sei der 400 Mio. Euro schwere Deal überraschend geplatzt. Die LEONI-Aktie setze dadurch ungebremst ihre Talfahrt fort.LEONI stecke seit Jahren in der Krise und habe zuletzt stark unter Problemen bei der Beschaffung von Halbleitern gelitten. Der Konzern sitze auf einem Schuldenberg von rund 1,7 Mrd. Euro. Aus diesem Grund habe LEONI ein bis 2025 ausgelegtes Refinanzierungskonzept auf den Weg gebracht.Der Verkauf der Kabelsparte an die thailändische Stark-Gruppe hätte LEONI mehr als 400 Mio. Euro in die Kassen gespült. Ein Teil der Summe sollte ein paar Schulden tilgen. Im Gegenzug habe die Mehrheit der Banken zugesagt, ihre Kredite um knapp drei Jahre zu verlängern. LEONI werfe dem abgesprungenen Käufer aus Thailand vor, vertragsbrüchig zu sein und prüfe deshalb rechtliche Schritte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link