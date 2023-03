Als letzte Chance sehe das Management von LEONI jetzt scheinbar nur noch die Rettung durch Großaktionär Stefan Pierer.



Die Sanierungsmaßnahmen würden einen Totalverlust für die Aktionäre bedeuten. Die Chance auf eine andere Art Rettung sei äußerst gering. Die Aktie verliert am Donnerstag weitere 25 Prozent auf 0,25 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur LEONI AG. (Analyse vom 30.03.2023)



LEONI ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei LEONIs geplantem Sanierungskonzept würden die Aktionäre leer ausgehen. Der von mehreren Krisen gebeutelte Hersteller von Bordnetzen für die Autoindustrie wolle sich über ein StaRUG-Verfahren sanieren. Laut Management sei das die "einzig verbleibende Sanierungslösung". Kepler senke da Kursziel von 6,00 Euro auf 0,01 Euro.LEONI plane die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts auf Basis des deutschen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG): Nach einer vereinfachten Kapitalherabsetzung von LEONI auf 0 Euro würde eine Gesellschaft, die indirekt von Stefan Pierer gehalten werde, 150 Millionen Euro durch eine Barkapitalerhöhung mit anschließender Sacheinlage gegen die Ausgabe neuer LEONI-Aktien einbringen.Auf diese Weise werde LEONI von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 708 Millionen Euro entlastet und erhalte 150 Millionen Euro neue Liquidität. Die indirekt gehaltene Gesellschaft von Stefan Pierer werde neuer Alleinaktionärin von LEONI werden und die Börsennotierung von LEONI beenden. Der Restrukturierungsplan bedeute für die Aktionäre im Streubesitz praktisch den Totalverlust.LEONIs Fokus liege auf Bordnetzen. Zu den Kunden würden unter anderem BMW, Daimler, und VW zählen. Für die Hersteller liefere LEONI das Nervensystem für jedes Auto, wenn man so wolle. Über drei Kilometer würden sich diese Bordnetze durch die Fahrzeuge schlängeln. Dennoch habe es LEONI nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen.LEONI stecke schon seit Jahren in der Krise. Im Zuge des Aufbaus neuer Produktionsstätten habe es immer wieder Probleme in Mexiko gegeben. Das neue Werk habe Unsummen an Kapital verschlungen.Der nächste Tiefschlag sei mit dem Konflikt in der Ukraine gefolgt. LEONI habe in Kolomyia und Nezhukhiv zwei Werke gehabt, welche im Anschluss an andere osteuropäische Standorte hätten verlagert werden müssen.Etwas Ruhe sollte der Verkauf der Kabelsparte bringen. Als Käufer habe die Stark Corp bereit gestanden. Die Firma aus Thailand habe 400 Millionen Euro für die Kabelsparte von LEONI zahlen wollen. Der Deal sei allerdings in letzte Sekunde gescheitert und LEONI habe weiterhin unter finanziellem Druck gestanden.2022 habe LEONI einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro gemacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei vor Sondereffekten auf elf Millionen Euro eingeknickt. LEONI habe dabei erklärt, dass davon auszugehen sei, dass im Rahmen der Refinanzierung erheblicher Wertberichtigungsbedarf entstehen würde.