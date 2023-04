Börsenplätze LEONI-Aktie:



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (03.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Das Sanierungskonzept für LEONI stehe. Mit Banken, Schuldscheingläubigern und Bürgen habe sich der Nürnberger Konzern auf ein Paket geeinigt, das im Wesentlichen eine kompletten Kapitalschnitt für die Aktionäre, einen Teilverzicht der Gläubigerbanken und die Übernahme durch Stefan Pierer vorsehe.Der österreichische Großaktionär Stefan Pierer steige dem Konzept zufolge mit 150 Mio. Euro im Wege einer Kapitalerhöhung bei LEONI ein und solle dann alleiniger Teilhaber sein. Die übrigen Aktionäre würden leer ausgehen. Ihr Aktienvermögen werde auf Null gesetzt, die Börsennotierung zurückgenommen. Der Schritt sei dem Unternehmen zufolge auch ohne Mehrheitsbeschluss einer Hauptversammlung möglich, wenn ein großer Teil der weiteren Gläubiger dem zustimme.Mit der Zustimmung von Banken, Schuldscheingläubigern und Bürgen - darunter die Länder Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie der Bund - sei eine ausreichende Mehrheit gewährleistet, um eine Sanierungsentscheidung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz herbeizuführen.Die LEONI-Aktie reagiere mit einem starken Sprung nach oben auf die Nachricht. Aktuell stehe ein Kursgewinn von rund 200% zu Buche. "Der Aktionär" bleibe allerdings bei seinem Fazit und rate Anlegern einen großen Bogen um die LEONI-Aktie zu machen. Das Sanierungskonzept bedeute für die Aktionäre letztlich einen Totalverlust, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link