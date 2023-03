Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

2,978 EUR +2,69% (14.03.2023, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

2,992 EUR +1,91% (14.03.2023, 16:15)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (14.03.2023/ac/a/nw)





Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Astaris Capital Management LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEONI AG ein:Die Leerverkäufer von Astaris Capital Management LLP starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Die Finanzprofis von Astaris Capital Management LLP mit Sitz in London haben am 13.03.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der LEONI AG in Höhe von 0,51% eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der LEONI AG:0,83% D. E. Shaw Valence International, Inc. (29.10.2012)0,74% TT International (14.01.2020)0,51% Astaris Capital Management LLP (13.03.2023)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der LEONI AG: mindestens 3,24%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze LEONI-Aktie: