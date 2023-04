Börsenplätze LEONI-Aktie:



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (05.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.LEONI habe jüngst mit einem krassen Kurssprung für Furore gesorgt. Konkret hätten die Papiere des angeschlagenen Kabel-Spezialisten am vergangenen Montag zeitweise um 300 Prozent zugelegt. Zur Wochenmitte sei die Euphorie verflogen, der Titel notiere rund 40 Prozent im Minus. Und es drohe noch Schlimmeres.Das große Problem: Das jüngst festgezurrte Sanierungskonzept sei alles andere als eine Wunderheilung. Zwar sei durch die Einigung des Autozulieferers mit den Banken die Zukunft des Unternehmens erstmal gesichert. Doch für die Aktionäre habe das Ganze eine extrem bittere Nebenwirkung: Die Anteilseigner würden bei dieser Lösung definitiv leer ausgehen.Hintergrund: LEONI stecke seit Jahren in der Krise. In den frühen 2010er-Jahren habe sich das Nürnberger Unternehmen bei der globalen Expansion völlig verhoben. Dann jahrelanges Siechtum, während die Kosten der Fremdfinanzierungen höher gewesen seien als das, was übereilte Abverkäufe (etwa von Unternehmensbereichen) eingebracht hätten. Den Rest habe dann im Dezember - zusätzlich zur Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg - der geplatzte Verkauf der Kabelsparte gegeben.Die eindeutige Botschaft: Bei LEONI drohe der Total-Verlust, Aktionäre sollten sich daher schnellstmöglich von dem Penny Stock trennen. Dass sich Spekulationen in Aktien von schwer angeschlagenen Unternehmen einfach nicht auszahlen würden, zeige auch das Beispiel Steinhoff ( ISIN NL0011375019 WKN A14XB9 ). Anleger, die nicht investiert sind, sollten die Aktie also unbedingt meiden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link