LEONI ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Einer der großen Autozulieferer in Deutschland, die Nürnberger LEONI AG, solle von der Börse genommen werden. Im Zuge eines Sanierungskonzeptes solle es einen Kapitalschnitt geben, anschließend solle der österreichische Unternehmer Josef Pierer (KTM) mit frischem Kapital in Höhe von 150 Mio. Euro einsteigen, habe LEONI am Mittwoch mitgeteilt. Dieser Schritt bedeute m Ende einen Totalverlust für die Aktionäre.Größter Einzelaktionär von LEONI sei mit einem Anteil von rund 20 Prozent die österreichische Pierer-Gruppe. Pierer, dem unter anderem die Motorrad-Marken KTM und Husqvarna gehören würden, habe in einem Interview mit der Automobilwoche vor rund zwei Jahren betont, eine aktive Rolle als Ankerinvestor bei der Sanierung einnehmen zu wollen. Damals habe er seine Anteile am Automobilzulieferer bei Kursen um 12,50 Euro immer weiter aufgestockt. Eine Komplettübernahme habe Pierer im März 2021 offen gelassen.Wie LEONI heute bekannt gegeben habe, werde Pierer mit 708 Mio. Euro knapp die Hälfte der Schulden übernehmen. Der Rest der Schulden bleibe bei LEONI. "Bei diesem finanziellen Sanierungskonzept handelt es sich aus Sicht des Vorstandes der Leoni AG um die einzige verbleibende Sanierungslösung", habe LEONI weiter mitgeteilt. Die Gremien der Gläubigerbanken und die Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sowie der Bund als Bürgen müssten noch zustimmen.Bedeute im Umkehrschluss: Die Chance auf eine andere Art Rettung sei äußerst gering. Die LEONI-Aktie verliere bis zum Nachmittag 87 Prozent auf 0,39 Euro. Der theoretische Wert der Aktie beträgt im Zuge der Maßnahmen 0,00 Euro - die Aktie wäre damit wertlos, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link