Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG SE im Geschäftsjahr 2022 Erlöse von rund 1,15 Milliarden Euro bei einer Durchschnittsmiete von 6,32 pro Quadratmeter. Mit einem Anteil von rund ein Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz, u.a. durch serielles Sanieren mit der Anfang 2022 gegründeten Tochterfirma RENOWATE unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LEG Immobilien werde zwar Abwertungen auf den Bestand hinnehmen müssen, blicke aber dank Einmaleffekten optimistischer in die Zukunft. Der Immobilienkonzern werde aller Voraussicht nach einen höheren AFFO erzielen als ursprünglich erwartet. Die Anleger würden positiv auf die Nachricht reagieren und auch die Branchenmitglieder könnten davon im frühen Handel profitieren.Wie das Unternehmen am späten Vorabend mitgeteilt habe, werde der AFFO im laufenden Jahr bei 165 bis 180 Millionen Euro liegen. Zuvor habe LEG nur 125 bis 140 Millionen Euro angepeilt. Die EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) solle mit 80 Prozent nun 2 Prozentpunkte höher liegen als ursprünglich erwartet.Hintergrund seien den Angaben zufolge zwei ungefähr gleich große Einmaleffekte: Einer gegenüber der Planung geringeren Übergewinnbesteuerung von LEG-eigener Stromproduktion sowie der weiteren Streichung von ursprünglich geplanten Neubauaktivitäten. LEG folge damit Konzernen wie Vonovia , die ihren Neubau schon komplett eingestellt hätten.Auf der anderen Seite mache sich die ebenfalls angespannte Nachfragesituation im Immobiliensektor positiv bemerkbar. Das Unternehmen erwarte nun ein Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent statt bisher 3,3 bis 3,7 Prozent. Der MDAX-Konzern wolle aber nicht mehr Geld in seinen Bestand stecken. Die Investitionsprognose bleibe bei 35 Euro je Quadratmeter.Bei Vonovia könnte es in Bezug auf die Stromproduktion eine ähnliche Nachricht geben. Die Einstellung des Neubaugeschäfts sei bereits länger bekannt, sodass eine Prognoseerhöhung vorerst nicht wahrscheinlich sei.Die Nachricht dürfte der Grund sein, warum sich LEG in den letzten Wochen besser gehalten habe als andere Immobilien-Aktien. Für eine nachhaltige Trendwende scheine es aber noch zu früh, da sich die erhoffte Zinswende zuletzt in das Jahr 2024 hinein verschoben habe. Herrscht hierzu mehr Klarheit, werden Aktien wie LEG oder Vonovia sich erholen können, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link