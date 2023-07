XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

57,56 EUR +4,28% (04.07.2023, 17:42)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG SE im Geschäftsjahr 2022 Erlöse von rund 1,15 Milliarden Euro bei einer Durchschnittsmiete von 6,32 pro Quadratmeter. Mit einem Anteil von rund ein Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz, u.a. durch serielles Sanieren mit der Anfang 2022 gegründeten Tochterfirma RENOWATE unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. (05.07.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) unter die Lupe.Das sei derzeit die entscheidende Frage und die LEG-Aktie sende aktuell tatsächlich eine Reihe von charttechnischen Entspannungssignalen. Doch der Reihe nach: Nach einem dramatischen Kursverfall in der Größenordnung von fast 100 EUR versuche das Papier auf Basis des Hochs von 2013 (46,38 EUR) eine Stabilisierung. Damit aus letzterer eine Bodenbildung werde, bedürfe es eines nachhaltigen Spurts über das Hoch vom April bei 57,06 EUR. Eine erfolgreiche Trendwende halte im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 10 EUR bereit. Unter dem Strich wäre dieses also ausreichend, um die große Abwärtskurslücke vom März (63,06 EUR zu 67,30 EUR) fast vollständig zu schließen. Die Bedeutung einer möglichen unteren Umkehr werde noch zusätzlich durch den Monatschart untermauert. In der hohen Zeitebene liege ein sog. Innenstab vor, d.h. die Kursentwicklung im Juni sei vollständig innerhalb der Schwankungsbreite vom Mai verblieben. Der diskutierte Befreiungsschlag besitze den zusätzlichen Charme, dass dann auch dieses besondere Kursmuster im Monatsbereich "bullish" aufgelöst wäre.Mut macht zudem das Kaufsignal sowie die positiven Divergenzen seitens des Wochen-MACD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:56,22 EUR -2,97% (05.07.2023, 08:39)