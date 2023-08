Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

61,78 EUR +0,13% (29.08.2023, 11:59)



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

61,76 EUR +0,16% (29.08.2023, 11:47)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG SE im Geschäftsjahr 2022 Erlöse von rund 1,15 Milliarden Euro bei einer Durchschnittsmiete von 6,32 pro Quadratmeter. Mit einem Anteil von rund ein Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz, u.a. durch serielles Sanieren mit der Anfang 2022 gegründeten Tochterfirma RENOWATE unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. (29.08.2023/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEG Immobilien AG leicht gesenkt:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) an.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 28.08.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,00% auf 0,96% der LEG Immobilien-Aktien zurückgefahren.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den LEG Immobilien-Aktien:1,33% CQS (UK) LLP (28.06.2019)0,96% Marshall Wace LLP (28.08.2023)0,79% Millennium International Management LP (24.08.2023)0,66% Qube Research & Technologies Limited (18.08.2023)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: