Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

74,72 EUR +3,66% (11.03.2024, 09:49)



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

74,98 EUR +3,79% (11.03.2024, 09:35)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG SE im Geschäftsjahr 2023 Erlöse von rund 1,241 Milliarden Euro bei einer Durchschnittsmiete von 6,58 Euro (l-f-l) pro Quadratmeter. Mit einem Anteil von rund einem Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz in der Wohnungswirtschaft, u.a. mit der Gründung grüner, digitaler Start-ups für die smarte Steuerung bestehender Heizanlagen (termios), den Einbau und die Wartung hocheffizienter Luft-Luft-Wärmepumpen (dekarbo) und die digitale, serielle Vollsanierung (RENOWATE), unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. (11.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LEG Immobilien habe seine Zahlen für 2023 vorgestellt. Der Konzern habe dabei einen Milliardenverlust vermelden müssen. Trotz allem habe LEG Immobilien ein Comeback bekannt gegeben. Anleger sollten nach einem Jahr Pause wieder eine Dividende erhalten. Möglich mache das die Stärke im operativen Geschäft mit Wohnimmobilien.Der Immobilienkonzern LEG habe das vergangene Jahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Unter dem Strich sei ein Minus von 1,56 Milliarden Euro angefallen. Im Vorjahr habe LEG Immobilien noch einen Gewinn von gut 237 Millionen Euro ausgewiesen. Grund für den Milliardenverlust sei eine Abwertung des Immobilienportfolios um 11,9 Prozent.Das Tagesgeschäft sei dank der starken Nachfrage nach Wohnraum deutlich besser gelaufen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich um fünf Prozent auf 673 Millionen Euro verbessert. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO, die den Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen umfasse, habe sich um fast 70 Prozent auf 181,2 Millionen Euro erhöht. Die Nettokaltmiete habe 2023 um 4,4 Prozent auf rund 834 Millionen Euro zugelegt. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche seien um vier Prozent auf 6,58 Euro pro Quadratmeter gestiegen.LEG Immobilien sende mit dem Comeback der Dividende ein Zeichen der Stärke an die Märkte. Ein Comeback der Dividende habe der Konzern zwar schon im November wieder angekündigt. Die ordentliche Höhe von 2,75 Euro dürfte aber positiv überraschen und die Aktie somit heute davon profitieren, zumal Immobilien-Aktie momentan ohnehin neuen Rückenwind erhalten haben, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zu LEG Immobilien. DER AKTIONÄR bevorzugt im Sektor dennoch weiter Vonovia. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: