Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

73,38 EUR +1,30% (23.01.2023, 15:21)



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

73,36 EUR +2,46% (23.01.2023, 15:08)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 166.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2021 Erlöse von rund 960 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen; ab 2026 soll die Zahl der Neubauwohnungen insgesamt 1.000 Einheiten pro Jahr erreichen. (23.01.2023/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEG Immobilien AG ein:Die Shortseller von Capital Fund Management SA starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die Finanzprofis von Capital Fund Management SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 20.01.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% % der LEG Immobilien-Aktien eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den LEG Immobilien-Aktien:1,33% CQS (UK) LLP (28.06.2019)0,60% Citadel Advisors LLC (19.01.2023)0,52% Capital Fund Management SA (20.01.2023)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: