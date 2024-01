Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

74,72 EUR +4,33% (24.01.2024, 18:09)



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

74,34 EUR +3,97% (24.01.2024, 17:35)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG SE im Geschäftsjahr 2022 Erlöse von rund 1,15 Milliarden Euro bei einer Durchschnittsmiete von 6,32 pro Quadratmeter. Mit einem Anteil von rund ein Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz, u.a. durch serielles Sanieren mit der Anfang 2022 gegründeten Tochterfirma RENOWATE unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. (24.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie würden zu den großen Gewinnern an diesem Mittwoch zählen: Aktien von Immobilienkonzernen wie Vonovia, LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Einen Titel habe ein Analystenkommentar getrieben, der Optimismus wecke. Die anderen hätten davon profitiert, aber auch von dem Umstand, dass sie in den zurückliegenden Tagen eher gemieden worden seien.Würden die Zinsen oben bleiben? Oder würden sie kurzfristig gesenkt? Von der Antwort auf diese Fragen hänge ab, wie Investoren die Aussichten der hiesigen Immobilienkonzerne bewerten würden. Und weil der Daumen zuletzt hinsichtlich der Aussichten eher nach unten gezeigt habe - das Gros also mit tendenziell zunächst eher konstant hohen Zinsen gerechnet habe - seien es Immobilienaktien gewesen, die auf der Verliererseite gestanden hätten. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Real Estate sei ausgehend von seinem Hoch im Dezember, das kurz vor dem Jahreswechsel mit 135,32 Punkten erreicht worden sei, um fast neun Prozent bis vorige Woche zurückgefallen. Jetzt die Trendwende?Vielleicht. Denn Immobilienwerte würden seit Monaten stark auf die Zinserwartungen reagieren, die mutmaßlich ihr Hoch erreicht hätten. Zuletzt seien die Bedenken größer geworden, was zu den Abgaben geführt habe. Ursächlich dafür sei der nach wie vor spürbare Inflationsdruck sowie relativ robuste Wirtschaftsbedingungen, was zu der Annahme geführt habe, die Notenbanken könnten sich mit Senkungen Zeit lassen. Doch gerade für Immobilienwerte seien niedrigere Zinsen vorteilhaft. Denn sie würden die Refinanzierung günstiger machen, um Projekte stemmen zu können."Der Aktionär" teilt weiter die Auffassung, dass Immobilienaktien wie Vonovia weiteres Erholungspotenzial aufweisen, nachdem sie im vorigen Jahr eher auf der Verliererseite zu finden gewesen sind, so Leon Müller. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: