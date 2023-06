Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,63 EUR -4,18% (20.06.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

31,52 EUR -3,93% (19.06.2023, 17:35)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem ohnehin schwachen Handelstag seien am Montagabend die deutschen Chemie-Werte, darunter auch BASF , noch einmal zusätzlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend dafür sei eine Nachricht von LANXESS. Der Spezialchemiekonzern kürze seine Prognose für das laufende Jahr, weil das zweite Quartal schwächer als gedacht verlaufen sei.Die bereits zu Jahresbeginn allgemein sehr schwache Nachfrage sowie ein anhaltender Lagerabbau bei Kunden hätten sich im zweiten Quartal fortgesetzt, teile das Unternehmen mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro betragen. Zum Vergleich: Die EBITDA-Konsensschätzung von Analysten habe bislang bei 198,9 Millionen Euro gelegen!Nachbörslich sei LANXESS zusätzlich fünf Prozent abgesackt und habe kurz vor Ende des Späthandels bei einem Tagesminus von mehr als neun Prozent gelegen. Auch BASF und Co seien nach der LANXESS-Meldung zunächst zusätzlich unter Druck geraten - wenn auch nicht ganz so krass. Kein Wunder, schließlich sei die Stimmung in der Chemie-Branche seit einiger Zeit ohnehin recht angeschlagen.Vor allem im Bau- und Elektrobereich sei die Nachfrage schwach, eine Erholung auch im laufenden Monat nicht erkennbar. Für das Gesamtjahr habe LANXESS bislang 850 bis 950 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA prognostiziert. Nun sollten es nur noch 600 bis 650 Millionen Euro werden, wenn die Lage wie bisher bleibe."Die Nachfragebelebung, die wir für das zweite Halbjahr erwartet haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar - weder in China noch in anderen für uns wichtigen Märkten", habe LANXESS-Chef, Matthias Zachert, gesagt. Das sei vor allem in Deutschland ein Problem aufgrund hoher Energiepreise und überbordender Bürokratie. "In Zeiten einer weltweiten Nachfrageschwäche ist der Standort Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig."Wie dem auch sei: Die gestrige Nachricht könnte zusätzlich belastend für deutsche Chemie-Aktien wirken. Anleger dürften nun erst einmal auch gesteigert nervös bezüglich der Aussichten bei BASF und Co sein, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: